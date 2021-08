Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Ülke genelindeki orman yangınlarının ardından birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de ormanlık alanlara girişler valilik tarafından yasaklandı. Valilik, 2-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğunu açıkladı. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

''Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak yasaktır. Orman Kanunun 31'inci ve 32'inci maddesi kapsamında köyler-mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler-mahalleler dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzer organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaresi, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır. İlçe kaymakamlıklarımız ve Bingöl Orman İşletme koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli halleder ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Yukarı belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı orman kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 2-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanır.”