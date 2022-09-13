İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Bingöl’ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangın, Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünde çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda yangın çıktı. Yangını gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi.


Bölgeye 1 arazöz, 1 ilk müdahale ve 10 personel sevk edilirken, otluk alandaki yangın jandarmanın da desteğiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

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