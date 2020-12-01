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Bingöl'de oto lastikçilerin kış lastiği yoğunluğu

Kış lastiği zorunluluğu uygulamasının başlaması oto lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

Sürücüler, sabah erken saatlerden itibaren lastik değiştirmek için sıraya girdi.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 1 Aralık kış lastiği uygulaması zorunluğu başladı. Kış lastiği uygulamasında ceza yememek ve kazaların önüne geçmek için lastikçilere gelen araç sahipleri, uzun süre sıra bekledi. Merkez Yenişehir Mahallesi'nde uzun yıllardır oto lastik işi yapan Ramazan Demir'de bugün itibariyle sürücülerin geldiği ve yoğunluğun başladığını aktardı.


Sürücülerin randevu alması gerektiğini aktaran Demir, “Bingöl'de uzun yıllardır lastikçilik yapıyorum. Bugün malumunuz 1 Aralık ve çok yoğunuz. İstiyorum ki randevulu çalışalım ama müşterilerimiz hep bir seferde geliyor. Yağmur da var zaten zor oluyor bizim için. Kış lastiği kazaları önlüyor. Bizim de elim ayağımız birbirine girdi. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.


Aracının lastiği değişmeye gelen sürücülerden Gıyasettin Arslan, "Bugün 1 Aralık ve lastik değişmeye geldik. Lastikçiler de yoğun. Kış geldi eğer lastiklerimiz değişmezsek kışın ciddi kazalar olur. Kar tipi lastik takmak zorundayız. Hem güvenliğimiz için hem de cezai işlem uygulanmaması için. Herkes kış lastiklerini taksın” şeklinde konuştu.

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