Bingöl'de otomobil dereye yuvarlandı: 7 yaralı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan ve dereye yuvarlanan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi Hıraba köprüsünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AAH 489 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, yapılan müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.