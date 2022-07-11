İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de otomobil ineğe çarptı: 7 yaralı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ineğe çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ineğe çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı.


Kaza, dün gece saatlerinde Solhan-Muş karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 07 GF 375 plakalı otomobil, karayolunda ineğe çarptı.


Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde bulunan ve yaralanan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.