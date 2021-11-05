Bingöl'de otomobil levhaya ok gibi saplandı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, levhaya ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesine bağlı Yamaç köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan levhaya ok gibi saplandı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarda tedavi edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.