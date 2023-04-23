Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Bingöl’de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.
Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Hacılar-Kızılağaç köy yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 24 ABE 634 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.