İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Genç ilçesine bağlı Koçsırtı köyünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören yöre sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralılar da tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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