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Bingöl'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi Hıraba mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 44 AAP 934 plakalı otomobil


sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı.


Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

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