Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında otomobillerin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Genç karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VKB 52 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir otomobili çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.