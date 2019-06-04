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Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında otomobillerin çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında otomobillerin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Genç karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VKB 52 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir otomobili çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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