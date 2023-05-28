İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de oy kullanımı sona erdi

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi saat 17.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu için oy kullanma işlemi sabah saat 08.00 ile başlamıştı. Sandık başına giden vatandaşlar için oy kullanım işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanımı işleminin sona ermesinin ardından okullardaki sandıklarda oy sayımı başladı.


Sayımların ardından sandıklar ve pusulalar, seçim kuruluna gönderilecek.

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