İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de oy kullanımı sona erdi, sayımlar başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de vatandaşların oy kullanma işlemi sona erdi, sandık kurullarında oy sayımına geçildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vatandaşların oy kullanma işlemi sona erdi, sandık kurullarında oy sayımına geçildi.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 28'inci dönem milletvekilliği ve 13'üncü Cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanımı sona erdi. Kent genelinde vatandaşlar 713 sandıkta oy kullandı. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erdi. Oy kullanımı sona erdikten sonra sandık kurullarında sayımlar başladı.


Sayımlar tamamlandıktan sonra il seçim kurullarına teslim edilecek.

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