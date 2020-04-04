Bingöl'de pazar ve duraklarda maske dağıtıldı

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs salgınına karşı pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine yönelik maske takma zorunluluğu uygulamaya geçti. Kentte Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, otobüs duraklarında, semt pazarında ve marketlerde vatandaşlara maske dağıtımı yaptı. Vatandaşların acil işleri olmadığı sürece sokağa çıkmamaları ve evde kalmaları istendi.

Ayrıca kentte semt pazarında zabıta ekipleri, tezgahların önüne şerit çekerek sosyal mesafe düzenini sağladı.