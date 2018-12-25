Bingöl'de "Pilot Üniversiteler Çalıştayı" yapıldı.

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Sosyal Tesisleri toplantı salonunda ‘Pilot Üniversiteler Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştaya Bingöl Valisi Kadir Ekinci, BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş katıldı.

Vali Ekinci ve 5 rektörün katılımıyla yapılan çalıştayda, 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı' kapsamında planlanan projelerin hayata geçirilmesi sırasında yaşanan sorunlar, çözümler, yöntemler ve bölge odağının belirlenmesi ile paydaş ilişkilerinin kurulmasında yaşanan zorluklar görüşüldü.

Sorunlarla ilgili çözümler, üniversitelerin geldiği aşama ve süreçlerin de ele alındığı toplantıda, rektörler bugüne kadar yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.