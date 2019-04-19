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Bingöl'de PKK'nın 4 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl’de terör örgütü PKK’nın kullandığı 4 odalı sığınak bulunarak imha edildi.

Bingöl'de terör örgütü PKK'nın kullandığı 4 odalı sığınak bulunarak imha edildi.


Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığa bağlı timler tarafından Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenlenerek 4 odalı bir sığınak bulunup imha edildiğini bildirdi.


Valilikten açıklamasında, "Operasyon sonucunda 4 odalı sığınak içerisinde muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

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