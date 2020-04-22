Bingöl'de Ramazan ayı tedbirleri toplantısı

Bingöl'de Koronavirüs ile mücadelede kapsamında Ramazan ayı içerisinde uygulanacak olan tedbirlerle ilgili toplantı yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında alınacak önlemler nedeniyle Vali Kadir Ekinci başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Ticaret Müdürü Abdulvahab Tanık, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır ile diğer kurum amirlerinin katıldığı toplantıda İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İftar çadırlarının yasaklandığı, türbe ziyaretlerinin kısıtlandığı,mezarlık ziyaretlerinin giriş ve çıkışlarının ayrı tutulması ile vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirilen konularda gerekli tüm tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

İftar saati ve öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları oluşmaması için pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımlarının iftardan 2 saat önce sonlandırılacağı kaydedilirken, iftardan en az 3 saat öncesinden toplu taşıma sefer sayısının arttırılacağı aktarıldı.