Bingöl'de Ramazan denetimi

Bingöl'de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte en çok tüketimi artan ürünlerle ilgili denetimlerin arttırıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi görevlileri tarafından, Ramazan ayının başlamasıyla kent genelinde denetimler yapıldı. Ekipler kent merkezinde bulunan özellikle unlu mamuller, süt ve et ürünleri gibi hijyenin önemli olduğu satış ve üretim yerlerini gezerek denetimleri gerçekleştirdi. Denetim yapan ekipler eksiklikleri bulunanları uyardı.

Ramazan ayı nedeniyle 3 bin civarında iş yerinin denetimini yaptıklarını aktaran İl Müdürü Burhan Bahadır,"Halkımızın sorunsuz bir Ramazan ayı geçirmeleri ve gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için bu mübarek ayda denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Ramazan ayında özellikle fırınlar, unlu mamulleri, pastacılık ürünleri, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi sektörlerde hizmet veren iş yerlerinde sirkülasyon artmaktadır. Halkın sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya ulaşmalarının sağlanması amacıyla bu sektörlerde yapılan denetimleri arttırarak devam ettiriyoruz" dedi.

Tüketicilere tavsiyelerde de bulunan Bahadır, “Ürünün etiketi üzerindeki son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi dikkatle okunmalı. Son tüketim tarihi geçmiş ürünler alınmamalı ve Alo 174 Gıda Hattına veya en yakın Tarım ve Orman müdürlüklerine bildirilmeli. Gıdalar, uygun koşullarda muhafaza edilmeli, hazırlanmalı ve tüketilmeli. Her ürünün kendine özgü muhafaza şartlarında satışa sunulup sunulmadığı kontrol edilmeli. Teknik ve hijyenik koşullara uygun olmayan açıkta satılan gıdalar ile ambalajı yırtılmış, bozulmuş ve deforme olmuş ürünler satın alınmamalı. Dökme olarak satın alınan gıdaların etiket bilgileri mutlaka istenmeli"ifadelerini kullandı.