Bingöl'de sağanak sonrası iş yerlerini su bastı

Bingöl'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından sanayi bölgesindeki yollar adeta göle döndü, işletmeleri su bastı.

Bingöl'de öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın ardından merkez Simani Mahallesi'nde bulunan sanayi bölgesi sulara teslim oldu. Bölgedeki altgeçitte su seviyeyi yükselirken birçok işletmeyi de su bastı.

Esnaf iş yerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.