İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de sağanak sonrası iş yerlerini su bastı

Bingöl’de kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından sanayi bölgesindeki yollar adeta göle döndü, işletmeleri su bastı.

Bingöl'de kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından sanayi bölgesindeki yollar adeta göle döndü, işletmeleri su bastı.


Bingöl'de öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın ardından merkez Simani Mahallesi'nde bulunan sanayi bölgesi sulara teslim oldu. Bölgedeki altgeçitte su seviyeyi yükselirken birçok işletmeyi de su bastı.


Esnaf iş yerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.