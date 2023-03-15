İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de sağanak yağış etkili oldu

Bölge genelinde olduğu gibi Bingöl’de de sağanak yağış etkili oldu.

Bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de sağanak yağış etkili oldu.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından, Bingöl genelinde sağanak yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte dün başlayan yağış bugün de devam etti. Yol kenarlarında su birikintileri oluşurken Çapakçur deresinde de su seviyesi yükseldi.


Meteoroloji, sağanak yağışın gün boyunca devam edeceğini aktarırken, muhtemel risklere karşı da vatandaşları uyardı.

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