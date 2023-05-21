Bingöl'de sağanak yağış etkili oldu

Bingöl'de etkili olan sağanak yağışla beraber bazı noktalarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Bingöl'de de sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber kent merkezindeki bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Bingöl-Solhan karayolu sanayi mevkisinde sağanak yağışla beraber oluşan su birikintileri, araçların ilerlemesini zorlaştırdı. Sürücülerin durumu iletmesi üzerine İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekiplerince su birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yapıldı.

Bölgede yapılan çalışmayla sular tahliye edildi, trafik yeniden normal akışına döndü.