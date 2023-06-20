İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de sağanak yağış etkili oldu

Bingöl’de aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu.

Bingöl'de aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu.


Bingöl'de sabah saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçan vatandaşlar bina altlarındaki saçakların altına girerken yollarda ise su birikintileri oluştu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Malatya Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

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