Bingöl'de sağlık çalışanlarına ikinci faz aşılama başladı

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde aşının ilk fazı uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci fazların yapılmasına Bingöl'de de başlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Kent genelinde görevli yaklaşık 4 bin sağlık çalışanı için ikinci faz aşılamanın yaklaşık bir hafta süreceği kaydedildi.Bingöl Devlet Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar sabah mesaisiyle aşı olmaya başlarken, eş zamanlı olarak riskli gruplardaki vatandaşların da aşılanmasının yapılacağı kaydedildi.

14 Ocak'tan itibaren 4 bine yakın sağlık çalışanının aşılandırmasının yapıldığını belirten hastanede görevli Aşı Koordinatörü Nebahat Aydın,”Bildiğiniz gibi 14 Ocak'ta ilk aşılanma başlamıştı ve 4 bine yakın sağlık çalışanını aşılandırmıştık. 28 günlük süreç bitti ikinci dozlar başladı. Sağlıkçı arkadaşlarım bugün de hep birlikte aşılarımızı olmaya başladık. Tabi ki yaşlı vatandaşlarımız da bu aşılanmaya gönüllü ve gelmeye devam ediyorlar. Hatta dün yaşlı bir amcaya çok üzüldüm.Arkadaşlarımın hepsi öldü deyince ben çok duygulandım. Hem duygusal hem yorucu ama biz yılmadık, yılmayacağız. Ülkemiz için vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

28 günlük süreçte herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını aktara aktaran Doktor İbrahim Büçke ise “14 Ocak'ta aşılama programımız başladı. Biz de Sağlık Bakanı'mızdan hemen sonra aşılarımızı olduk. Bu 28 günlük süreçte herhangi bir yan etki gelişmedi. Lokal ağrılar dışında herhangi bir sorun olmadı. Bugün de sağlık çalışanlarının ikinci doz aşıları başladı. Umarım bu aşı faydalı olur ve eski günlerimize geri döneriz” şeklinde konuştu.

Ayrıca kentte şuana kadar 5 bin 164 kişiye aşı yapıldığı öğrenildi.