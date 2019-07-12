Bingöl'de sağlıkçılara uyuşturucuyla mücadele semineri

Bingöl'de, sağlıkçılara uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Narko Rehber ve Uyuşturucuyla Mücadele' programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü personellerine seminer verildi. İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda Narko Rehber Eğitmeni Eyüp Esergün tarafından verilen seminerde katılımcılara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler aktarıldı.

Seminer katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.