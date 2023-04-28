Bingöl'de sağnak yağış ve fırtına uyarısı

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bingöl ve bazı ilçelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler doğrultusunda Bingöl merkez, Adaklı, Yedisu, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. Yağışların, bugün gece saat 22.00 sıralarında başlaması ve kuvvetli rüzgarın yarın saat 14.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Açıklamada bin 700 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağış beklenirken merkez ve ilçelerde ise ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.