Bingöl'de şehit 33 er törenle anıldı

Bingöl'de terör örgütü PKK tarafından 26 yıl önce şehit edilen 33 asker törenle anıldı.

Bingöl-Elazığ karayolunun Bilaloğlu köyü mevkiinde 24 Mayıs 1993'te terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 eri anmak için Anıttepe'de tören düzenlendi. Anıttepe'de çelenk sunmayla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Törende 33 askerin temsili mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı. Törene Vali Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri,vatandaşlar, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende konuşan Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, "Terörün tüm vahşetiyle yaşandığı daha adı konmamış kundaktaki bebeklerin acımasızca öldürüldüğü günlerdi. İnsanlıktan nasiplenmeyen hain, alçak terör örgütü katliam ve hainlerine bir yenisini eklemek için özellikle Bingöl-Elazığ Karayolunu seçmişlerdi. Çünkü Bingöl halkı o dönemde tüm baskılara boyun eğmeyerek her zaman terör örgütü ve siyasi uzantılarına karşı dik durmuş ve destek vermemiştir. Her zaman da devletimizin yanında yer almıştır” ifadelerini kullandı.

“Türk milleti, özgür olmasını aziz şehitlerimize borçludur”

Piyade Binbaşı Oğuz Karpuz ise, “Vatanını, bayrağını ve vatandaşların canını korumak için, sevdiklerinin davullarla, zurnalarla ellerine kına yakarak kutsal vatani görevini yapmak üzere yurdun dört bir yanından askere uğurladığı mert, yiğit, fedakar ama silahsız 33 erimiz bu bölgede şehit edilmiştir. Değerli şehit aileleri, en değerli varlığınız olan sevgili yavrularınızı kaybetmekten dolayı duyduğunuz acıyı, bizlerde kalplerimizde en derinden hissediyoruz. Aziz vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna çocuğunu şehit vermekten daha kutsal bir duygu olamaz. Türk milleti, özgür olmasını aziz şehitlerimize borçludur” diye konuştu.