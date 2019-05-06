Bingöl'de şehit ailelerine "Devlet Övünç Madalyası"

Bingöl'de Şehit Uzman Çavuş Kadir Karaman ve Şehit Er Ersin Özyurt'un ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

2017 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen er Ersin Özyurt ile 2016 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman'ın ailesini, Vali Kadir Ekinci makamında ağırladı. Vali Ekinci, Şehit Özyurt ve Şehit Karaman'ın ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratının teslim etti.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Ekinci'ye, İl jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, 49'uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan eşlik etti.