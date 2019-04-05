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Bingöl'de şehitler için mevlit okutuldu

Bingöl’de şehitler için mevlit okutuldu.

Bingöl'de şehitler için mevlit okutuldu.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında merkez Ulucamii'nde, tüm şehitler için mevlit okutuldu. Cuma Namazının ardından okunan mevlite Vali Kadir Ekinci, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum amirler, STK temsilcileri, emniyet ve askeri personelle çok sayıda vatandaş katıldı.


Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından tüm şehitler için dua edildi.

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