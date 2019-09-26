İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de Sektör Meclisi toplantısı yapıldı

Bingöl’de, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Sektör Meclisi’nin ilk toplantısı yapıldı.

Bingöl'de, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Sektör Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı.


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından finanse edilen, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda sürdürülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Sektör Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı. Bingöl Üniversitesi Senato Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.



Toplantı hakkında bilgi veren Vali Kadir Ekinci, “ Bu arada Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) kapsamında yürütülen projeleri de ilgiyle ve takdirle takip ediyoruz. İnşallah bu çalışmalar üniversitemize, ilimize ve tüm bölgemize faydalı sonuçlar verecektir. Bu vesileyle projelerin her aşamasında emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.