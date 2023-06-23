İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de sel felaketinde 6 ahır zarar gördü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Bingöllün Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyünde yaşanan sel felaketinde tarım alanları ve ahırlar zarar gördü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.


Solhan'a yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan Asmakaya köyünde saat 17.00 sularında etkili olan yağmur ve dolu sele neden oldu. Derenin taşması sonucunda yaşanan sel felaketinde 4 ekili bahçe ve 6 ahır hasar görürken 4 tane büyükbaş hayvan ise telef oldu.


Yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklama yapan Köy Muhtarı Ünal Özdaş, 4 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirterek, “Aniden bastıran dolu ve yağmur köyümüzde sele neden oldu. 3 defa aynı durumu yaşadık. Yeni ektiğimiz bahçelerimiz çamura gömüldü. 6 ahır zarar görürken 4 tane büyük baş hayvanımız ise enkaz altında kalarak telef oldu. Şu an köye giriş çıkışlar kapalı” dedi.

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