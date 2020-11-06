Bingöl'de servis şoförlerine eğitim

Bingöl'de polis tarafından 114 servis şoförüne eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Yapılan program kapsamında 114 sürücüye eğitim verildi. Eğitimlerin yanı sıra ekiplerin sahada denetimler gerçekleştirdiği de aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada:"Okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içeresinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karşılaşabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altına alınması amacıyla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi ile koordineli olarak 46 servis aracı mevzuat çerçevesinde ön denetime tabi tutulmuştur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak da toplamda 114 şoför ve rehber personele ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli trafik eğitimleri verilmiştir. Ayrıca ekiplerimizce tüm güzergahlarda 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcı itibariyle okul servis taşımacılığı yapan araçlar üzerine denetimlere başlanılmış, eksiği görülen araç sürücülerine gerekli idari para cezası uygulanmıştır” denildi.