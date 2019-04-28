Bingöl'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Bingöl'de silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekiplerin 4 ay süren çalışmasında çok sayıda adres ve şüpheli belirlendi. Bunun üzerine ekipler, Bingöl ve Muş'ta 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 218 tabanca fişeği, 2 adet G3 şarjörü ve 24 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden A.A. ve M.A.Ç tutuklandı. Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.