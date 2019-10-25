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Bingöl'de silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl kırsalında jandarma timlerinin gerçekleştirdiği 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silahlar, el bombaları ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler 2 gün önce kent kırsalında bölücü terör örgütünü yönelik operasyon yaptı. Operasyonda sıcak temas sağlanan teröristlerden 1'i etkisiz hala getirildi. Bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştiren timler, 1 Kalaşnikof, 1 M 16 Piyade Tüfeği,1 tabanca, 8 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi.


Ayrıca operasyonda toprak altında variller içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçti.

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