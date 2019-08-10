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Bingöl'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kardeşten 1’i hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan silahlı kavgada yaralanan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı A.T. ile kardeşler M.A., Ö.A. ve G.A. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından A.T. silahla ateş ederek 3 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan 3 kardeş, Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan kısa bir süre önce askerden gelen M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Şüpheli A.T. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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