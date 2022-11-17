Bingöl'de sis etkili oldu

Bingöl'de yağışlı havayla beraber kent merkezinde yoğun sis de etkili oldu.

Bingöl'de kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk ve yağmurlu günler de geldi. Kent merkezinde dünden bu yana etkili olan yağmur, bu sabah saatlerine kadar devam etti. Yağmurla birlikte kent merkezinde yoğun sis de etkisini gösterdi. Çapakçur Köprüsü'nde etkili olan sis, trafiğin yavaş seyretmesine neden oldu. Sis ile birlikte köprüde kartpostallık görüntüler de oluştu.

Kent genelinde yağışlı havanın devam edeceği öğrenildi.