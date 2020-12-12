İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de sokağa çıkma kısıtlaması

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de süren sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, polislerde kent merkezinde denetimler gerçekleştiriyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de süren sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, polislerde kent merkezinde denetimler gerçekleştiriyor.


Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor. Şehirde hafta sonunun başlamasıyla sadece tedarik zincirinde çalışan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sokağa çıktı. Şuana kadar kentte vatandaşların kısıtlamayı ihlal etmediği belirtildi.


Öteyandan, güvenlik güçlerinin kısıtlama ile ilgili düzenli olarak uygulamalar yaptığı aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.