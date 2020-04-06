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Bingöl'de sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıldı

Bingöl’dekorona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıldı.

Bingöl'dekorona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakıldı.


Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya kuru mama ve yem bırakıldığı belirtildi.


Açıklamada, “Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamaları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımız için ilimizin farklı noktalarında doğaya hazır kuru mama ve yem bırakıyoruz. Bu süreçte sokak hayvanları için düzenli bir şekilde besleme çalışmaları sürdürülecek” denildi.


Vatandaşların mümkün olduğunca evde kalırken sokak hayvanları için kapı önlerine su ve mama bırakması gerektiği belirtilen açıklamada, “Özellikle bu zorlu süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını ihmal etmeyelim. Kapı önleri, bina önleri veya çevremizde uygun olan yerlere dilsiz dostlarımız için yiyecek ve su bırakalım” ifadelerine yer verildi.


Geçici Hayvan Bakımevi'nde bulunan 230 sokak hayvanının tedavi ve bakımlarının da düzenli bir şekilde yapıldığı kaydedilen açıklamada,"Doğada yaralı veya yardıma muhtaç olarak bulunan dilsiz dostlarımızı, bakımevimizde misafir ederek tedavilerini ve beslenmelerini sağlıyoruz. Sahiplendirme programıyla can dostlarımızı yeni ailelerine kavuşturuyoruz. Program kapsamında bugüne kadar 296 dostumuzu sahiplendirerek, yeni evlerine kavuşturduk” bilgisi paylaşıldı.

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