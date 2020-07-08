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Bingöl'de 'Sosyal Mesafe, Maske ve Hijyen' Denetimi

Bingöl’de Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında zorunla hale getirilen maske takma ve diğer kurallara uyulup uyulmadığına yönelik kapsamlı denetimler yapıldığı bildirildi.

Bingöl'de Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında zorunla hale getirilen maske takma ve diğer kurallara uyulup uyulmadığına yönelik kapsamlı denetimler yapıldığı bildirildi.


Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimler ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de gerçekleştirildi. Valilik ve belediye tarafından oluşturulan ekiplerle kentte zorunla hale getirilen maske kullanımı ile birlikte çay bahçeleri, lokanta, kıraathane, berber, şehir içi taşımacılık yapan servisler ve kafeleri tek tek denetlediği belirtildi.


Denetimlerde salgınla mücadele kapsamında herkesin üzerine düşeni yapması konusunda uyarılarda bulunulduğu kaydedildi.

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