Bingöl'de tahrip edilen parklar onarılıyor

Bingöl'de bazı parklarda oturma ve oyun alanlarına kimliği belirsiz kişiler zarar verirken, belediye ekipleri onarım çalışmasına başladı.

Kentte, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parklarda oturma ve oyun alanlarına zarar verildi. Bunun üzerine belediye ekipleri zarar verilen parklarla ilgili çalışma başlattı. Kısa sürede onarılıp yenilenmesi planlanan parklarla ilgili belediyeden yapılan açıklamada "Vandallar kırıp dökse de biz çalışmaktan, yenilemekten yorulmayız”denildi.

Doğayı bekçinin değil sevginin koruduğuna değinilen belediye açıklamasında," Bu iç acıtan görüntüler ilimizdeki parklardan. Bakımını üstlenmek, temiz tutmak bizim işimiz olsa da ortak yaşam alanları ve temiz bir çevrede yaşamanın koşulu kirletmemek, zarar vermemektir. İnsana yakışan da budur. Vandallar kırıp dökse de biz çalışmaktan, yenilemekten yorulmayız. Çocuklar hep gülümsesin, aileler keyifle güven içerisinde vakit geçirebilsin diye park ve yeşil alanlarımızın bakım ve onarımlarını hız kesmeden sürdürüyoruz”ifadelerine yer verildi.