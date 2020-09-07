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Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı

Bingöl’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, biri ağır 20 kişi yaralandı.

Bingöl'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, biri ağır 20 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Erzurum Karayolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Batman'a dönüş yolunda olan ve fındık işçilerini taşıyan 72 AAC 137 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada biri ağır 20 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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