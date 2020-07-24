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Bingöl'de tarlaya operasyon: 860 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında bir araziye düzenlenen operasyonda 860 bin kök keneviri ve 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında bir araziye düzenlenen operasyonda 860 bin kök keneviri ve 40 kilogram kubar esrar ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Narko-Terörizmle Mücadele kapsamında yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği, esrar satışından elde edilen gelir ile terör örgütüne finans sağlanacağına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonda 860 bin kök kenevir bitkisi ve 40 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

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