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Bingöl'de tedbirleri ihlal eden firma ve yolculara 4 bin 718 TL ceza kesildi

Bingöl’de “Güven Huzur” uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 1 firma ve 4 yolcuya 4 bin 718 TL para cezası kesildi.

Bingöl'de “Güven Huzur” uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 1 firma ve 4 yolcuya 4 bin 718 TL para cezası kesildi.


Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi amacıyla 81 ilde olduğu gibi Bingöl'de de eş zamanlı “Türkiye Huzur Güven” uygulaması gerçekleştirdi.Kentte valilik koordinesinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi Zabıta Amirliği ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 207 kuaför ve güzellik merkezi, 1 AVM,11 İşyeri, 290 ticari taksi,21 taksi durağı, 1 pazar yeri ile 311 adet toplu ulaşım aracını denetledi.Yapılan denetimler de kurallara uymayan 1 firma ve 4 yolcuya toplamda 4 bin 718 TL idari para cezasının kesildi.

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