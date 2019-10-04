İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de tefeci operasyonu: 1 gözaltı

Bingöl’de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada farklı kişilere ait çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada farklı kişilere ait çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.


Bingöl Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tefecilere yönelik 4 ay süren çalışma yapıldığını bildirdi.


Açıklamada, “Altın ticareti yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle vatandaşlara yüzde 50'lere varan faiz miktarlarıyla borç para vererek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen A.R.D. isimli şahıs 03.10.2019 tarihinde yapılan operasyonda tefecilik suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsa ait kuyumcu dükkanında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 64 fişek ile farklı kişilere ait çok sayıda çek, senet, tapu ve birçok doküman ele geçirilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.