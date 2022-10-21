Bingöl'de terör finans kaynağına ağır darbe: 6 milyon kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik icra edilen operasyonda, 404 kilogram kubar esrar ve 6 milyon kök kenevir ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan operasyonel faaliyetler kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen narkoterör operasyonunda 404 kilogram kubar esrar, 6 milyon 391 bin 436 kök kenevir bitkisi,7 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir” denildi.