Bingöl'de terör operasyonu bir sığınak imha edildi

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir sığınak imha edildi.

Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini ve operasyonda bir adet sığınağın imha edildiğini açıkladı.

Açıklamada, “1 Adet El Telsizi, 3 Adet Telsiz Bataryası, 1 Adet Şarj Cihazı, 2 Adet Telsiz Anteni, 1 Adet Kazma, 100 Adet Poşet, Muhtelif Gıda ve Yaşam Malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla operasyonlara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.