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Bingöl'de terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi

Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya ait 2 adet sığınak ve içindeki malzemeler imha edildi.

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya ait 2 adet sığınak ve içindeki malzemeler imha edildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 20 Ekim 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen Eren-4 Operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında tespit edilen 2 sığınakta 7 adet tüp ve malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

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