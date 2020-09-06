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Bingöl'de terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde bölücü terör örgütü PKK’ya ait çalılık alana gizlenmiş vaziyette mühimmat ele geçirildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait çalılık alana gizlenmiş vaziyette mühimmat ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl ili Yayladere ilçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait EYP, mühimmat ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine, 4 Eylül 2020 tarihinde Bingöl ili Yayladere ilçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde çalılık alana gizlenmiş vaziyette tespit edilen sığınakta mühimmat ve malzeme ele geçirilerek, olay yerinde imha edilmiştir” denildi.


Çalılık alan içinde ele geçirilen malzemelerin ise 1 adet 105 mm'lik top mühimmatı, 1 adet dolu tüp, 1 adet jeneratör, 1 adet çanak olduğu belirtildi.

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