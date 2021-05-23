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Bingöl'de teröristlerin kullandığı 4 depo ve EYP imha edildi

4 operasyonları kapsamında Karlıova ilçe kırsalında toprağa gömülü 4 depo ve 1 EYP imha edildi.


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) olduğu duyumunun alınması üzerine, 21 Mayıs 2021 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesi kırsalında icra edilen Eren-4 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 4 depo ve 1 adet El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP), 150 metre kablo ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

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