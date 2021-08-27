Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen uyuşturucu operasyonunda 7 farklı noktada 276 kilo esrar, 77 kilo skunk maddesi ve 113 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "25 Ağustos 2021'de Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda 7 farklı noktada 276 kilogram kubar esrar maddesi, 77 kilogram skunk esrar maddesi, 113 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadeleye aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.