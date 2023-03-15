İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de tır devrildi: 1 yaralı

Bingöl’de kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Bingöl'de kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Karlıova ilçesi Boncukgöze köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 BD 500 plakalı kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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