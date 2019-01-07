İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de tır devrildi: 3 yaralı

Bingöl’de tır devrildi, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de tır devrildi, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl-Solhan karayolu Karan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A.idaresindeki 34 GJ 6201 plakalı tır, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 acil servis ekiplerine bildirmesinin ardından kaza yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.