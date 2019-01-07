Bingöl'de tır devrildi: 3 yaralı

Bingöl'de tır devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Solhan karayolu Karan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A.idaresindeki 34 GJ 6201 plakalı tır, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 acil servis ekiplerine bildirmesinin ardından kaza yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.